▲ En una imagen tomada el 8 de abril, las integrantes de la banda Voice of Baceprot: la guitarrista y vocalista Firda Marsya Kurnia, izquierda; la baterista Euis Siti Aisah, al centro, y la bajista Widi Rahmawati, a la derecha, en un ensayo en Yakarta. Abajo, las tres chicas. Foto Afp

Una vez casada, mi marido no querrá que lea libros, sino que cocine y limpie la casa, me repetían , agregó esta gran lectora.

Mis padres me dijeron que saber leer no servía para nada , contó Firda, cantante y guitarrista del grupo.

Firda Marsya Kurnia, Euis Siti Aisah y Widi Rahmawati formaron su grupo Voice of Baceprot (VOB, Las voces ruidosas) en 2014, cuando eran alumnas de una escuela islámica del oeste de la isla de Java.

Tras el éxito, en 2018, de su sencillo School Revolution, que describe un sistema escolar indonesio demasiado autoritario, decidieron trasladarse a la capital.

En la actualidad, trabajan en canciones sobre la condición femenina y el medio ambiente.

Las jóvenes luchan ante todo contra los valores conservadores, algo que también puede tener eco en el extranjero, sostuvo el experto Yuka Dian Narendra.

Las integrantes de la banda son chicas musulmanas comunes y corrientes en Indonesia , que quieren escoger su destino.

VOB se dio a conocer con versiones de clásicos del heavy metal que tuvieron un gran éxito en las redes sociales.

Estos videos les valieron las alabanzas del bajista de Nirvana Krist Novoselic, del de Red Hot Chili Peppers, Flea, y del guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello.

No esperábamos tal atención, fue como un sueño , dijo Firda.

Desde el inicio de la pandemia, que cerró la mayoría de las fronteras, han participado en festivales en línea, como Wow Festival 2021, en el Reino Unido, y Global Just Recovery Gathering. Sin embargo, su sueño es actuar un día en Coachella, la meca de los festivales estadunidenses, y colaborar con System of a Down, banda que adoran.

Hasta entonces, quieren continuar inspirándose en las mujeres de su pueblo. Son tratadas como ciudadanas de segunda clase , indicó Euis Siti Aisah, la baterista.