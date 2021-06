Así que dije, ¿por qué no me doy la oportunidad de encontrar algunos grupos pop o cantantes que pueda entrevistar y traer de vuelta (cintas) a Hong Kong , contó.

He hablado toda mi vida de música y de todo, y nunca pensé que me retiraría, que me estaba haciendo mayor , sostuvo.

Los Beatles se habían vuelto tremendamente populares y quería entrevistarlos al máximo. Armado con un cuaderno y un bolígrafo, se dirigió a las oficinas del sello discográfico de la banda, EMI, para pedir una cita con el grupo.

Por un golpe de suerte, le dijeron que regresara al día siguiente, y EMI le prestó una grabadora. Compró una revista con una foto del cuarteto de Liverpool en la portada y la llevó con él a la entrevista. Consiguió que todos los miembros la autografiaran.

En total tengo unas 26 firmas de todos los Beatles, y probablemente valgan una fortuna , destacó.

La entrevista fue corta, porque no tenía mucha cinta en la grabadora, pero Cordeiro se las arregló para pasar tiempo con cada miembro del grupo británico. Dijo que John Lennon relató los primeros días de los Beatles en Hamburgo, Alemania, donde vivían en una relativa pobreza y tocaban en clubes.

Volvió a entrevistar a los británicos cuando visitaron Hong Kong. Ese tipo de trabajo lo llevó a la fama, además de que pronto se volvió el mejor diyéi de ese lugar asiático, armado con entrevistas que había realizado en Londres con los grupos de música popular de la época.

Tuve una carrera antes de eso, porque entrevistaba a estrellas del pop locales, pero cuando los comparas con los Beatles es algo muy diferente , expresó.

También conoció a otras estrellas como Tony Bennett.

De voz profunda y tranquila, gorra plana y repertorio de escucha fácil, Cordeiro tuvo seguidores fieles que sintonizarían su programa de radio entre semana All the Way with Ray, el cual se emitió desde 1970 hasta el mes pasado.