De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 7 de junio de 2021, p. a35

El multicampeón estadunidense Floyd Mayweather se enfrentó con el youtuber Logan Paul en una pelea de exhibición de ocho rounds; ninguno se llevó la victoria. Aunque el ex campeón mundial fue superior en el Hard Rock Stadium de Miami, no logró noquear a Logan, quien resistió para sacar un resultado que le sabe a gloria, aun cuando no había jueces para dar una tarjeta oficial. El duelo fue con pesos desiguales. Mayweather subió con 155 libras y Paul marcó 189.5.