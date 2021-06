Ap

Periódico La Jornada

Sábado 5 de junio de 2021, p. 8

Los Ángeles. Sergio Mendes, productor, tecladista, cantante y compositor brasileño nominado al Óscar, agradece tanto a sus fans alrededor del mundo y el éxito en su carrera, que por lo que considera una vida llena de momentos de serendipia.

Uso muchas veces la palabra serendipia porque me encanta. No la tenemos en español o portugués. Es ese encuentro mágico en tu vida que hace las cosas realmente maravillosas para ti. Mi vida ha sido una serie de esos encuentros , dijo con una sonrisa.

Mendes tenía apenas 16 años cuando comenzó a trabajar como músico en su ciudad natal Niteroi. Al filmar el documental de PBS Sergio Mendes & Friends: A Celebration, él y el director John Scheinfeld regresaron a sus raíces para ver los orígenes humildes de Mendes.

Fue tan emotivo, tan hermoso para mí, ver esos viejos edificios, el apartamento en el que vivía. Y ahí fue donde comenzó el viaje , expuso.

Sergio Mendes & Friends: A Celebration se transmitirá en diferentes estaciones de PBS de Estados Unidos en junio. Se deriva del largometraje documental Sergio Mendes: In The Key of Joy, y estará disponible como un agradecimiento para los espectadores de PBS que han hecho donaciones en junio.

Mendes explicó que la bossa nova, el género musical del que es abanderado, fue popularizada primero por su mentor Antonio Carlos Jobim en 1959. Mencionó que la gente se enamoraba de los suaves y sensuales sonidos del género musical porque era una sensación de frescura y romance .