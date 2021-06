De la Redacción

Sábado 5 de junio de 2021

El boxeador Saúl Canelo Álvarez, considerado el mejor libra por libra del mundo en el cuadrilátero, habló con La Jornada sobre su papel como ícono del deporte mexicano en Estados Unidos, de la ayuda que brinda a los connacionales que migran y del significado que da a sus triunfos.

Al inicio de la conversación, el púgil comentó que representar a sus compatriotas en el país vecino es un gran honor. Lo hago con emoción y cariño, con muchísimo orgullo. Sé lo que significa que mis paisanos me vean como ejemplo, y espero siempre estar a la altura de esto. Para mí, ellos también han sido un gran ejemplo de cómo salir adelante cuando tienes todo en contra, así que no me lo tomo a la ligera. Representar a México es una responsabilidad más allá del deporte, más allá del ring .

El ganador de campeonatos mundiales en cuatro divisiones de peso agrega: “Luchar y creer está en nuestra naturaleza, está en el ADN de nosotros los mexicanos, aunque a veces se nos olvide. Somos muy fuertes porque la adversidad y la vida nos hicieron así; somos rápidos para solucionar problemas porque de eso depende conservar un trabajo, apoyar a la familia, lograr un objetivo.

“Somos resistentes a todo: a las dificultades, a las carencias. La lucha está en nuestra naturaleza. Yo vengo prácticamente de la nada, como casi todos los mexicanos que llegan a Estados Unidos, así que sí puedo contar una historia de cómo con disciplina y constancia, no sólo se cruzan fronteras, sino se rompen estereotipos.

Lo digo con toda humildad: el box es un deporte en el que destacamos porque llevamos toda la vida entrenando, luchando.