o se los había dicho desde hace tiempo. No es suficiente con los de aquí. Sí, claro, no digo que el Erre no esté haciendo lo suyo. El otro día, antes de que saliera la edición ya Alejandro me había enviado el último video de Calderón. Y también me envió el artículo de El Cachas. Oye, ese Vas, carnal conseguimos hiperviralizarlo como a pocos. A Héctor (la vez que llegaste en séif a la reunión) le pedimos que nos asesorara para vender al pueblo nuestro mensaje. Y sí, nos dio algunas pistas que nos han sido útiles, y él no le falla todos los días con sus artículos. Pero no tiene el punch de El Cachas.

Sin embargo, había que buscar a los medios de Europa y de Estados Unidos. Pon tú que Forbs no tenga la gran demanda. Pero la gente va al súper y ahí la ve. Checaste su portada, ¿no? Cúpulas empresariales vs. gobierno federal. De lux. Para que todos sepan con quién se está metiendo el que nunca dejó de ser el-verdadero-peligro-para-México, como dijo don Lorenzo, que en paz descanse. Por eso hay que machacar, no digo que a diario, sino a todas horas las consignas que nos dio la agencia: con su política y sus mañaneras divide a los mexicanos , y lo que hacemos nosotros es salvar a la patria .

Ahora, lo que te decía: si con Forbs hubo una probadita, el madrazo de Di Economist lo ranqueó en el punto más bajo: ni más ni menos que lo que es, un falso mesías. Lo mismo el Finanshial: de tirano, autoritario y dictador no lo baja. Así que vamos avanzando. La cosa es que el Pan, el Pri y el Perredé logren la mayoría en la Cámara, o de perdida un buen número de curules para que, llegado el momento, a los morenos que fueron priístas, panistas y perredistas los podamos jalar para acá. Si funcionó con lo de la reforma energética, ¿por qué no habría de funcionar para bloquear las ocurrencias del populista?

Tampoco hay que hacernos cuentas alegres con el voto útil. Nomás hay que mantener engrasada la maquinaria al 100. Para eso hay que ponernos de acuerdo bien bien todos, como lo dijo Claudio. Ya ves: José Antonio había anunciado lo de los 8 mil millones para bajar a López. Y apenas supo lo de la polla que armamos empezó a ver para otro lado. Sí, sí, ha dado. Pero sólo un poco si lo comparas con lo que han aportado para estar adentro Denís o Loret. Bueno, en especie, no iba a ser en metálico, ¿verdad? Como quiera, todo cuenta. A El Diablo le mandamos un mensaje no muy directo. Hasta el momento se ha sordeado. Dejara de ser de Monterrey. Según esto, lo del pago de los otros 8 mil y pico le ha restado liquidez. Me lo confió Carlos. Y en parte, si quieres, tiene razón. A mí también me ha jodido el loco: a querer y no, tuve que llegar a un acuerdo con el SAT para pagar en 18 meses lo que debía de impuestos. Cabrón, ¿cómo quiere que seamos competitivos?