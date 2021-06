Afp

Periódico La Jornada

Jueves 3 de junio de 2021, p. 9

La Habana., ¿Su pista de baile? Un barrio obrero de La Habana. ¿Su vitrina? Instagram y Facebook. Impulsada por las redes sociales, una compañía de jóvenes cubanos ha llamado la atención de estrellas en el extranjero con coreografías que mezclan hip-hop, reguetón y salsa.

Muy duro #Cuba , aclamó recientemente en Instagram el rey del reguetón Daddy Yankee (Despacito), al compartir un video en el que el grupo, bautizado Datway, baila su éxito más reciente en la capital de la isla.

Esas imágenes, que han sido visitadas 2.2 millones de veces, muestran a una docena de bailarines en ropa deportiva, acompañados por niños, haciendo pasos de hip-hop y breakdance en una calle de Centro Habana, un barrio pobre alejado de los clichés turísticos.

Uno veía los videos de hip-hop hechos fuera del país, que siempre eran lugares muy bonitos , cuenta Dariel López, de 23 años, Chaiky Dari, fundador de la compañía.

Nosotros siempre buscamos, no lugares feos, que para nosotros no lo son sino la realidad. Estos balcones a los que falta pintura, los jóvenes, la vestimenta de los niños que no es la mejor , añade.

Desgreñado y con un mechón de pelo teñido de rubio, Chaiky tiene 33 mil 700 seguidores en Instagram, una hazaña en Cuba, donde la Internet móvil llegó hasta finales de 2018.

Es gracias a las redes sociales que esta compañía de 16 bailarines, formada hace tres años con el nombre de Datway (expresión del rap en inglés de that way –de esa forma) ha sido un éxito estos últimos meses.