C

on el regreso a la normalidad, todavía acotada, en las salas de cine en espacios públicos, se verifica un incremento en la oferta de un cine comercial predominantemente hollywoodense. Amplios sectores del público, habituados durante la pandemia a frecuentar las plataformas digitales, han tenido un menú de opciones de entretenimiento más amplio y variado de lo que suele reconocerse. En ocasiones ha podido verse en esas plataformas un cine mexicano que con dificultades podía sobrevivir más de una semana en la exhibición normal. También ha sido posible apreciar numerosos cortometrajes, documentales y curadurías de festivales internacionales que tampoco tenían un acomodo consistente en las carteleras. El esperado regreso a una normalidad con semáforos más permisivos, debería ser la ocasión para preguntarse qué espacios nuevos podría ahora conquistar un cine mexicano independiente que en estos momentos está prácticamente ausente en las grandes salas del duopolio Cinépolis y Cinemex. Ciertamente estas cadenas exhibidoras han proyectado en el pasado películas de realizadores jóvenes, lo cual ha sido un estímulo, pero es justo reconocer que dicho apoyo resulta insuficiente considerando que ese cine independiente ha sido uno de los sectores más duramente golpeados por la pandemia en México y en otras partes del mundo.

¿Sería excesivo pedir que mediante un apoyo real, no sólo declarativo, a ese cine mexicano, la inciativa privada pudiera retomar el impulso que actualmente brinda la Cineteca Nacional a muchas películas independientes? A casi tres años del nuevo gobierno de la 4T, no se ha manifestado la voluntad clara, enérgica, de ajustar los tiempos de pantalla del cine nacional, corregir las deficiencias en el terreno de la distribución, y poner un coto razonable al fuerte desequilibrio que supone la hegemonia de películas extranjeras en las salas más frecuentadas. Tómese como simple punto de comparación la nula presencia de ese cine mexicano en las salas comerciales, y el hecho, verificable hoy, de que en un sólo día la Cineteca Nacional esté proyectando diez títulos nacionales con buena respuesta por parte de un público joven cuya diversidad e inquietudes en materia de entretenimiento, la iniciativa privada parece no registrar y, mucho menos, tomar en cuenta.