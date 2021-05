P

ara quienes en 2021 siguen gustando de las guitarras y sus posibilidades, derivadas de lo que conocemos de manera universal como rock, el cual se niega a fenecer y vuelve siempre de forma inesperada, las noticias siguen siendo alentadoras, pues la escena joven inglesa está pasando por un muy buen momento, desde hace un lustro aproximadamente. De forma repetida se ha mencionado a grupos como Idles, Fontaines DC, Black Midi, Porridge Radio, Savages (desde años antes), o más recientemente, Shame y Goat Girl: una especie de segunda oleada del post-punk de inicios de los dosmiles, pero con retruécanos distintos en estructuras y ataques rítmicos, así como en atmósferas, texturas y timbres. Mientras la primera oleada buscaba emular, a modo más de revival que de inspiración, a los grandes sonidos de fines de los años 70 e inicios de los 80 (Joy Division, The Cure, Buzzcocks, Gang of Four), la actual camada abreva de tales sonidos pero ahora con toques progresivo-minimalistas, experimentales y de jazz, una vez agotada la generación neo-sicodélica encabezada por Tame Impala y todos sus émulos.

Así, el cacareo máximo de este año, que forma parte de este movimiento sin nombre, es Squid, quinteto de Brighton integrado en 2016 por brillantes músicos provenientes del subterráneo neo-jazzero (también con gran auge en ambos lados del Atlántico). Interesante es que, en vez de buscar mimetizarse con sus bandas hermanas de generación, como suele pasar, esperan sonar distinto, originales, en una búsqueda que vuelve a llenar de aliento y frescura a los oídos exploradores. Con atinada maestría, ayudados por el productor del momento, Dan Carey (produjo a la gran poeta/rapera Kate Tempest y a los citados Fontaines DC), editan con el prestigiado sello Warp, su álbum debut Bright Green Field , tras haber sólo publicado el EP Town Centre (2019), con el que empezaron a hacer ruido.