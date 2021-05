C

uando se inauguró la línea 2 del Metro, el 14 de septiembre de 1970, el gobierno del entonces Distrito Federal con toda razón se sintió orgulloso de la obra, tanto por la importancia de la misma, como sistema popular de comunicación en la urbe que crecía, como por sus soluciones acertadas de seguridad y hasta por lo artístico de los íconos que distinguen a las estaciones; corría entonces sólo de Taxqueña a Pino Suárez, pero no mucho después creció y llega hoy hasta Cuatro Caminos, en los límites con el estado de México.

El primer tramo no cuenta ni con vías elevadas ni con túneles subterráneos, recorre la calzada de Tlalpan y la antigua avenida San Antonio Abad; pasa por territorio de tres circunscripciones, hoy alcaldías, Coyoacán, Benito Juárez y Cuauhtémoc; sustituyó a los tranvías que usé en mi adolescencia (esos fueron y siguen siendo mis rumbos) para ir de la colonia Álamos a la secundaria uno, en las calles de Regina y después a la prepa de San Ildefonso, en el antiguo barrio universitario.

Las estaciones están bien construidas. Se tuvo especial cuidado de que no hubiera sitios ocultos o difíciles de vigilar, no hay ángulos pronunciados ni esquinas que faciliten a los delincuentes esconderse; los íconos tienen su belleza, una trajinera estilizada para Nativitas, el perfil de un monje para San Antonio Abad, un cañón en General Anaya y un morrión español para la estación Villa de Cortés, la más cercana a la casa en que vivo desde hace muchos años.

Esta línea, eficaz y tranquila, ha dado poco de qué hablar: un accidente hace tres sexenios, ocasionado, según se dijo, porque fallaron los frenos con la lluvia que mojó las vías y no mucho más; salvo un programa sorpresivo de construcción de torres para poner oficinas, consultorios y negocios, que ha motivado quejas de los vecinos y aun protestas más drásticas, como un cierre de la calzada de Tlalpan por cerca de una hora; esto, provocado por la demolición de la estación de Villa de Cortés, entrada Oriente, por la invasión del parque aledaño que lleva el nombre de Victoria, por las obras primero apresuradas y luego continuadas con suma lentitud.

No está de más recordar que los vecinos de la zona no son dejados y se saben organizar; hace unos años, impidieron que se colocarán tuberías para el gas natural, negocio peligroso y no siempre lo mejor para los usuarios, que con él, se convierten en clientes cautivos de la compañía y se ven obligados a aceptar abusos y arbitrariedades.