No son sostenibles de ninguna forma y bajo ningún escenario estos niveles de reducción de emisiones que tuvimos en 2020. Evidentemente, requerimos reorientar los subsidios a combustibles fósiles hacia un cambio modal en el transporte sustentable, seguro, digno y eficiente. No podremos reducir las emisiones en el sector transporte ni garantizar que no exista un rebote si no hacemos más eficiente la flota vehicular que tenemos en este momento .

Arturo Cervantes Trejo, presidente de la Alianza Nacional de la Seguridad Vial, dijo que México puede volverse una potencia mundial por los depósitos de litio que han sido descubiertos recientemente y considerados dentro de los más grandes del mundo. Y las baterías tienen un aprovechamiento multinivel y una utilidad enorme para todo tipo de transporte y de movilidad en nuestro planeta .