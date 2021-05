C

omo lo que pretendo presentarles hoy a ustedes se asemeja a una bitácora, comenzaré por dar una brevísima referencia sobre el origen del término y las funciones que en los navíos de los viejos tiempos atendía el mencionado artefacto.

Bitácora, en sus principios, se denominaba a un armario de fina hechura y confiable seguridad que se instalaba al lado del timón de una nave, sobre el que descansaba el imprescindible –en aquellos tiempos– instrumento de navegación conocido como brújula. Dentro de esa petaca se guardaban una serie de documentos sin los cuales los viajes hubieran sido imposibles: mapas, cartas de navegación, descripción de las corrientes marítimas, la fuerza y orientación de los vientos en cada época del año y, por supuesto, los riesgos que implicaban los piratas, bucaneros y corsarios que, aunque ejercieran la misma profesión, no eran iguales. ¿O ustedes piensan que ahora lo son los sujetos conocidos como don X y el pequeño x-jr. , los intelectuales dedicados al comercio del pensamiento luminoso, las ideas geniales, los principios intercambiables y las ideologías wash and wear, los gatilleros televisivos, los escribanos o firmadores periodísticos, algunos miembros o magistrados de respetables órganos del Poder Judicial o entes autónomos, los tránsfugas dirigentes de partidos políticos, hasta ayer enemigos a muerte y hoy hermanados para ganar unidos la prebenda, el chantaje, la exacción… son todos igualitos? Lo son en el objetivo por el que se desviven: el dinero, la lana, la dolariza, la fortuna inextinguible en toda una larga descendencia, pero sus métodos, aunque de alguna manera difieren, se complementan y refuerzan: la complicidad hace la fuerza .

Pero regresemos a la idea de intentar una bitácora del hórrido viaje que la nave universal ha soportado en estos aciagos tiempos.

Apenas hace 48 horas se dieron a conocer dos noticias y, sin embargo, hoy lunes ya podrían ser ambas diferentes. Dice la reportera Carolina Gómez Mena: a la fecha se han registrado 19 mil 149 casos de Covid en poblaciones indígenas. Las defunciones son casi de 3 mil . A su vez, en el ámbito internacional, la OMS insta de nueva cuenta a los países ricos a proporcionar vacunas a las naciones pobres, donde los adultos son en grado extremo vulnerables. Esta solicitud tiene toda razón y sentido al entender que la solución colectiva es imposible si no se atiende el problema desde una óptica universal y, dentro de ésta, la atención preferencial a las mayorías desamparadas del planeta.

Dejémoslo claro: no se trata de caridad, filantropía, falsa solidaridad o humanismo de contentillo. No, es simple instinto de conservación. No estamos en la clasista nave de Noé ni en Sodoma y Gomorra.