oy la calle de Aldama –donde cada sábado se instala el Tianguis del Chopo– estará pletórica de personas de 50 a 59 años quienes saldrán felices y vacunadas por la puerta oriente de la Biblioteca Vasconcelos. Lo anterior es el motivo por el cual el Chopo se traslada este sábado a Neza. En la circular distribuida por los choperos se lee El Tianguis Cultural El Chopo sale de casa, y estará presente a partir de las 10 y hasta las 18 horas, en el Centro Cultural El Castillito, ubicado en avenida Chimalhuacán esquina calle Clavero s/n, colonia Benito Juárez Ciudad Nezahualcóyotl. Estación Castillito Mexibús línea 3. Entre las actividades anunciadas destaca la exposición, en memoria de Charlie Monttana, coordinada por Cherrie, chava de Charlie y con la presencia de invitados del rol. Por supuesto, habrá ofertas en parafernalia roquera de todo tipo y una probadita de rock en vivo. Es de destacar otro párrafo en esta invitación del Chopo a los vecinos del municipio mexiquense Seguimos alertas y sin bajar la guardia, uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial. En los puestos del Chopo habrá gel, solicítalo antes y después de tu compra. ¡Todos bienvenidos al Tianguis Cultural el Chopo en Neza!

Bob Dylan

El próximo 24 de mayo Robert Allen Zimmerman llega a los 80 años y 60 de dar luz a multitudes, bajo el nombre de Bob Dylan. Cómo olvidar al joven de ojos azules que nos dijo hace muchos años a manera de premonición “Escuché el sonido del trueno que rugió una advertencia/Escuché el rugido de una ola que podría ahogar al mundo entero/…escuché el sonido de un payaso que lloraba en el callejón. El mismo muchacho que sabía que los tiempos están cambiando y advertía: Vengan madres y padres/ por toda la tierra/Y no critiquen lo que no pueden entender; aquel Bob que señaló a los infames maestros de la guerra y la política con palabras claras y definitorias: Tú, que nunca hiciste nada/más que construir para destruir/Tú, juegas con mi mundo/como si fuera tu pequeño juguete. Han pasado tantos años y las palabras del joven Dylan no pierden vigencia ante la desolación: Está oscureciendo, demasiado oscuro para ver/Me siento como si estuviera llamando a la puerta del cielo. En aquellos años sesenta del siglo XX Bob hizo una confesión, la cual, hasta hoy es su mantra: Ah, pero era mucho mayor de lo joven que soy ahora ( My back pages). Y tan sin cuidado lo tiene la edad, que acaba de lanzar su álbum número 40 de estudio: Bob Dylan-1970, colección de tres discos de grabaciones en estudio, inéditas hasta ahora; incluye la sesión completa realizada el primero de mayo del 79 con el maese George Harrison. Y para conocer aún más a Bob, en Netflix está disponible Rolling Thunder Revue donde se documenta una gira de 1975/76. Otro acercamiento al autor de La respuesta está en el viento es el documental No Direction Home, dirigido por Martin Scorsese, que se centra en el periodo de la llegada de Dylan a Nueva York en 1961 hasta su accidente de moto en 1966. Y claro, una fecha inolvidable para los seguidores de Dylan es octubre de 2016 cuando le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura. Salú, por esos 80/60 años.