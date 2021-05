“Quiero hacer una apuesta con la continuidad de Víctor, es irreal pensar que el único responsable es el técnico, no quiero que nos vuelva a pasar lo de antes, no voy a tomar decisiones al calor de los resultados, necesitamos ser fríos. Después del título de 2017 fue una etapa complicada con Matías Almeyda con 32 por ciento de efectividad, lo mismo con (Tomás) Boy, y la productividad de Víctor es del 52 por ciento, por encima de los demás.

Básicamente ese es el análisis, para qué cortar un proceso, no vamos a iniciar de cero otra vez, ya llevamos un camino recorrido, de nuevo sabemos que nos falta mucho, pero el problema no es sólo Víctor y no lo voy a responsabilizar cortando su proyecto , agregó.

Al respecto, el ex defensa rojiblanco Camilo Romero aplaudió la ratificación de Vucetich en el banquillo, y aunque señaló que en algún momento sí debieron despedirlo (cuando se perdió 3-0 contra el América en la jornada 11 del torneo Guardianes 2021), reconoció que es bueno darle continuidad a los proyectos.

En México es muy común cortar procesos de entrenadores y me parece bien que esta vez no hayan elegido esa opción. Vucetich es una buena apuesta, no deja de ser un buen entrenador, con historia. Muchas veces nos quejamos de no dar seguimiento en el futbol nacional y en este caso sería incongruente no hacerlo, espero que sea un decisión acertada , comentó.