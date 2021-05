De la Redacción

Los marchistas mexicanos Ever Palma y José Leyver Ojeda no consiguieron clasificar a Tokio a pesar de haber ganado las medallas de plata y bronce, respectivamente, en los 50 kilómetros de la Copa Panamericana de Guayaquil, Ecuador, al no cumplir con la marca exigida por la World Athletics de 3:50 y terminar la prueba arriba de 4 horas, que ganó el local Jonathan Amores (4:04.52). En 35 kilómetros femenil, la tricolor Libertad Morales (3:19.40) ocupó la segunda posición, y los juveniles Elizabeth Ramos (47.56) y Christian Juárez (44.04) subieron al podio con un segundo y tercer puesto en 10 kilometros.