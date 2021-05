Laura Poy y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 8 de mayo de 2021, p. 25

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el accidente en la línea 12 del Metro no es para irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo .

Ayer, un reportero preguntó por qué no ha ido a Tláhuac. El Presidente respondió que no es su estilo, porque eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes; no me gusta la hipocresía .

Subrayó que está pendiente, solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho , aunque para saber qué falló hay que esperar el dictamen porque también eso es motivo de acusaciones sin fundamento, hay una campaña de linchamiento político .

Luego insistió en que serán los peritos quienes digan qué ocurrió y no aprovechar el accidente para sacar raja política, como lo hicieron de modo vil algunos panistas .

El mandatario federal narró que en entrevista radiofónica difundida el jueves, los conductores señalaron que el responsable de los lamentables sucesos de Tláhuac es “quién creen, adivinen a quién le echan la culpa, a ‘ya sabes quién’. Imagínense en qué andan y cómo tienen que esgrimir algo, usar alguna excusa, un pretexto, dicen: falta de mantenimiento y entonces es culpa del Presidente, por la austeridad”.