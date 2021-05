Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Sábado 8 de mayo de 2021, p. 24

Por primera vez desde que se empezó a usar el semáforo epidemiológico en mayo de 2020 por la pandemia de Covid-19, la Ciudad de México pasará al amarillo la próxima semana, tras la mejoría continua en todos los indicadores.

Por esa razón se reanudarán más actividades económicas de forma escalonada, incluida la asistencia a partidos de futbol, con estadios a 25 por ciento de su capacidad a partir del 12 de mayo, así como eventos de entretenimiento en recintos cerrados, con máximo 500 personas y medidas de prevención en todos los casos.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, consideró que la disminución de los contagios ha sido por varios factores, entre ellos la disciplina en el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias, la aplicación de pruebas y dotación del kit médico, la vacunación, la inmunidad adquirida entre quienes ya se enfermaron y el clima.

No obstante, llamó a los capitalinos a no bajar la guardia, sobre todo durante los festejos por el Día de las Madres. “Evitemos las grandes fiestas y reuniones, aunque podemos visitar –sobre todo si ya está vacunada nuestra mamá, pues evidentemente eso nos da una certeza–, puede haber contagios entre la propia familia y recuerden que los lugares cerrados, donde no usamos cubrebocas y no hay ventilación, son los de más riesgo”.

A su vez, el director de Gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, detalló que los contagios, ingresos y hospitalizaciones por Covid-19 se mantienen con una tendencia a la baja.