Jesús Plácido señaló que ningún habitante regresó a Tepila del Paraíso. Nunca volvieron a trabajar sus tierras, no sabemos dónde están. Unos se fueron de migrantes a Sinaloa y otros con sus familias, pero ya no volvieron .

Ese día los criminales intentaron entrar a Zacapexco y a Rincón de Chiautla. Tomaron control de la entrada de Tula hasta Metitlán, que pertenece a José Joaquín de Herrera, e incluso del crucero que va de la carretera de Chilapa al poblado de Tepozonalco, pero no de Zacapexco ni de Rincón de Chiautla , porque ahí se defienden .

Se han presentado denuncias ante autoridades de los tres niveles de gobierno y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero no han hecho nada, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quedó en que vendría a Alcozacán, pero no lo ha hecho y tampoco nos ha dado seguridad, no hay respuesta. Solamente llega la Guardia Nacional cuando hay una denuncia o un enfrentamiento .

A diferencia de Tepila, en la comunidad de Tula, pese a que han sido atacados unas 10 veces por el grupo delincuencial, que tiene tres casas en el pueblo, sus habitantes prefieren quedarse.

El comisario Guillermo Hilario Morales explicó:“Aquí ya no vivimos a gusto por causa de Los Ardillos. No podemos ir de compras a Chilapa; nomás nos están espiando (señala unas casas donde presuntamente se encuentran los delincuentes), y si vamos allá nos detienen. Aquí ni maestros hay, queremos que los niños tengan estudios. Las mamás les enseñan lo poquito que saben. Queremos que el gobernador (Héctor Astudillo Flores) mande profesores”.

Teodomira Rosales destacó que no hay un número exacto de desplazados porque los pobladores indígenas temen denunciar. Hemos contabilizado los desplazados en las comunidades indígenas de Tepozcuacuatla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima, municipio de Chilapa, donde más de 800 personas se desplazaron de 2018 a 2020 .