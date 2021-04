E

n reciente segundo aire, a partir de 2012 con su Allelujah! Don't bend ascend (2012), la monumental banda de Montreal, Godspeed You! Black Emperor (GY!BE), en compleja y afilada construcción desde fines de los años 90, hasta llegar a su primera cima con el Lift your skinny fists like antennas to heaven (2000), y tras una década de silencio después del correcto Yanqui UXO (2002), se ha venido sofisticando con tormentas de noise domesticado y experimentación asequible. Instrumentales y sombríos, lejos del barullo mediático pero cerca de los espacios de culto, con mensajes que buscan el cambio social a través del equilibrio y la justicia, arriban con séptimo disco, compuesto entre giras previas a la pandemia y grabado en 2020: G_d's Pee AT STATE END! (Constellation, 2021).

Con visión cinematográfica, como pudo apreciarse en su única visita a México (diciembre 2017), GY!BE suele ir construyendo imágenes auditivas, a modo de soundtrack fílmico. Así fue con Asunder, sweet and other distress (2015) y con el gran Luciferian Towers (2017). En G_d's Pee…, tal intención es mucho más palpable, quizá con la claridad que dan los años: van contando una historia épica de lucha, en la que caben un ejército alfabético, el lamento de algún Job apocalíptico, el último glaciar, cohetes, fuego en algún valle con estática, la reacción de un gobierno ante la rebelión, la mirada triste de un personaje ante paisajes vacíos de agua, el triunfo de los ciudadanos sobre el Estado al que se busca dar fin, a decir del título del álbum.