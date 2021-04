Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de abril de 2021, p. a11

El técnico Gabriel Caballero lamentó que su ex equipo, Bravos de Ciudad Juárez, tenga que pagar una multa de 50 millones de pesos por estar en el antepenúltimo lugar de la tabla de cocientes. Me duele mucho, le tengo gran cariño a los dueños, pero estoy seguro que (de haberle dado la continuidad) no hubiera pasado esto; no obstante, hubo cambios en la directiva, se desesperaron por los resultados y decidieron sacarme. ¡Lástima!, de todas maneras no se dieron los triunfos .

Las multas que deberán pagar los tres últimos lugares de la tabla de cocientes prácticamente están definidas. La fecha 17 de torneo Guardianes 2021 dirá si Atlético San Luis o Atlas pagarán 70 o 120 millones de pesos; el último en la citada lista tendrá que aportar la cifra mayor. Pero lo que ya está claro, es que los Bravos erogarán 50 millones.