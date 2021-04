Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 24 de abril de 2021, p. 9

La pandemia de Covid-19 los obligó a alejarse por casi un año de la montaña, pero los alpinistas mexicanos Badía Bonilla y Mauricio López, quienes integran Una pareja en ascenso, retornaron a los desafíos extremos para conquistar el 16 de abril la cima del Annapurna, la décima cumbre más alta con ocho mil 91 metros de altura. La hazaña es apenas la primera parte de una expedición en la que también buscarán subir al Dhaulagiri, para por primera vez alcanzar dos puntas consecutivas en la cordillera del Himalaya.

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue , fue la frase con la cual celebró Una pareja en ascenso su logro al compartir en redes sociales su bitácora.

Pensamos que Annapurna era solamente una montaña peligrosa por las avalanchas que suceden en cualquier punto donde se encuentre uno parado, pero también es muy fría y su ruta normal es extremadamente larga para llegar a la cima , detallaron.

El primer intento por conquistar al Annapurna fue en 2012 cuando tuvieron que detenerse al ser sorprendidos por tres avalanchas. Ahora, las complicaciones llegaron desde la planeación al tener que posponer por un año este proyecto debido al Covid-19, aun cuando tenían los boletos pagados y el equipo listo.

En la travesía, los obstáculos fueron más gélidos y tuvieron que recurrir a apoyos externos. Desde el 15 de abril buscaron alcanzar la cumbre, pero un error de cálculo con las cuerdas nos obligó a regresar al campo cuatro a 6 mil 985 metros de altura , misma longitud que el Aconcagua en Argentina.

Respaldados en su experiencia por haber ascendido en ocasiones anteriores picos de más de 8 mil metros, intentaron retar a la montaña sin oxígeno suplementario, pero el frío los hizo entender su error.