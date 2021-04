Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 18 de abril de 2021, p. 24

Ignacia Calderón, vecina del barrio San Miguel, en Iztapalapa, tuvo miedo de aplicarse la vacuna el 4 de marzo, cuando le correspondía en su demarcación, y aunque dijo no estar convencida pidió su cita como rezagada ante la insistencia de sus familiares.

Sin embargo, debió formarse en una fila de kilómetro y medio en el centro de vacunación del Palacio de los Deportes. Su cita era a las 10 de la mañana, pero dos horas y media después iba a la mitad.

Como ella, cientos de personas acudieron de alcaldías distantes como Tláhuac y Magdalena Contreras para obtener la primera dosis al no acudir en la fecha que les correspondía, ya sea porque estaban enfermas, recién operadas, no había un familiar que las acompañara, no recibieron confirmación y hasta porque lo olvidaron.

Arriban de otras entidades

Llegaron personas de Veracruz, Guerrero y el estado de México a quienes sus familiares radicados aquí registraron como rezagadas, así como gente sin cita y junto con otros que iban por la segunda dosis, formaron una fila que rodeó la Escuela Superior de Educación Física. Iniciaba por Atletas, doblaba hacia Viaducto, Río Churubusco y regresaba para entrar por el corredor de las taquillas hasta la puerta siete, donde estaba el filtro para ingresar finalmente por la puerta cinco.