Desde niño aprendió a tocar música clásica sobre el teclado; en este género académico se formó en Florida y luego en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, en Boston. Pero fue a los 11 años, como relató en una entrevista en 2015, que en casa de un vecino se encontró con el sonido jazz, eso que oía desde un vinilo sobre la consola le voló la cabeza , cambió su vida para siempre. Nombres como Oscar Peterson, Thelonious Monk y Cecil Taylor se convirtieron en sus mentores e inspiración a través del altoparlante.

El pasado jueves, el público asistió a una de sus presentaciones de improvisación, solo con su piano, en el estudio Woodstock, en Nueva York. Interpretó dos obras, Reverend PJ McGleanus y estrenó Rhapsody For The End of The Empire, melodía de casi 22 minutos de duración que escribió para su amigo de toda la vida, Rob Schuh, quien dejó el planeta demasiado pronto hace unos años , anunció el músico unas horas antes de su presentación en Trasfrontera.

Volverá a participar el 22 de abril en el festival organizado por la dirección de Música de la UNAM, esta vez como parte del ensamble Snowtet, con el baterista Allison Miller, el percusionista Billy Martin y el violinista Charlie Burnham.