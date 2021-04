Periódico La Jornada

Domingo 11 de abril de 2021, p. 6

Al referirse al caso de los ex senadores panistas acusados de cohecho y otros delitos, el secretario general del PAN, Héctor Larios, declaró ayer que, al margen de si son o no culpables, el gobierno está haciendo un uso faccioso de la ley con fines electorales.

Muestra de ello es que, mientras a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, no se le ha detenido a pesar de ser un delincuente confeso, al ex panista Jorge Luis Lavalle se le aprehendió por tener dos domicilios .