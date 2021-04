E

n enero de 2015 la coalición de partidos Syriza, integrada por una mayoría de izquierda radical, llega al poder en Grecia con el propósito de revertir las políticas de austeridad y privatizaciones implantadas por los gobiernos anteriores. De inmediato, el Parlamento Europeo reacciona virulentamente, exigiendo el pago de una deuda exorbitante a los bancos extranjeros que, a partir de créditos y rescates, eternizaron la sujeción de la economía nacional a los intereses de países europeos más poderosos. La disyuntiva ofrecida al nuevo gobierno fue drástica: cumplir las obligaciones contraídas con la banca europea y el FMI, recortando el monto de pensiones y favoreciendo la privatización o la venta de bienes públicos o salir definitivamente de la moneda euro. En términos de un Vito Corleone, se trataba de una oferta que no era posible rechazar.