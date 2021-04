Juan Manuel Vázquez

A veces por candor o entusiasmo, en el boxeo se piensa que al conquistar un campeonato se domina el mundo. Pero no suele ser así. Mucho menos para las mujeres en este oficio, comenta la monar-ca en peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo, Yuliahn Cobrita Luna, quien antes de este título ya había ganado otro cinturón. Además, ser hija de un boxeador le permitió tener los pies bien asentados en la realidad.

Cuando una empieza crees que al ser campeona todo será más fácil , dice, pero ya que lo tienes la realidad es otra, escasean retadoras que te convengan, no sólo como reto de boxeo, sino también económicamente; no se paga como quisieras .

Desde octubre de 2020, cuando derrotó a Mariana Juárez, quien defendía el cinto de la división gallo, La Cobrita no ha regresado y no tiene una oferta atractiva en puerta. Estaba programada para marzo, después abril y ahora tiene que aceptar una pelea para mantenerse en ritmo. La revancha pendien-te con La Barby no tiene fecha concreta en lo inmediato.