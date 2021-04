Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 10 de abril de 2021, p. a10

Leonardo Cuéllar, ex timonel de la selección nacional, no es el único que por décadas trabajó con el futbol femenil, atrás también han estado entrenadoras como Mercedes Meche Rodríguez, ex seleccionada, quien creó el club Laguna, impulsó la Liga Mayor en el sector amateur, formó a varias jugadoras de la Liga Mx y ahora pide que no sólo nos den aplausos, sino una oportunidad para dirigir como profesionales.

Cuéllar es importante porque impulsó a la selección femenil y por el reconocimiento que tenía al ser ex jugador, consiguió un gran apoyo, pero echó mano del amateur y somos muchos quienes estamos en el anonimato sin los contactos para llegar al sector profesional , dijo.

Rodríguez, quien tiene licencia de Concacaf como directora técnica, fue parte de la selección mexicana en el premundial de 1991 y 1994, aunque en este último participó como auxiliar técnico debido a una lesión. Poco después fundó el club y centro de formación Laguna, donde se forjaron talentos como la arquera Melany Villeda, Fabiola Santamaría, Mariana Zárraga y Daniela García.

En el sector amateur todos me conocen, pero en el profesional no se escucha mi nombre , reconoció Rodríguez, quien fue parte de manera efímera de Puebla y Cruz Azul en las primeras ediciones de la Liga Mx.

Al analizar el desarrollo de la Liga Mx, lamentó que clubes como Tijuana y Puebla den oportunidad a ex jugadores como Frankie Oviedo y Juan Carlos Cacho, quienes no tienen amplia experiencia del sector femenil cuando existen varios entrenadores y entrenadoras ya especializados.