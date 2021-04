▲ Tino Contreras a los 93 años ofrecerá concierto digitalizado en el Museo Frida Kahlo. Foto Ap

Ciudad Juárez fue una especie de consagración porque, como venían muchas orquestas de Estados Unidos a El Paso, Texas, a presentarse, entonces yo iba a verlos. Yo estaba en ese tiempo lleno de jazz, lleno de cosas lindas. Era el tiempo de la terminación de la Segunda Guerra Mundial y los soldados casi a la mayoría les encantaba quitarse el espanto que traían de tanto balazo al escuchar el jazz , recordó.

El jazz movió a Ciudad Juárez y Ciudad Juárez movió a El Paso, Texas , señaló.

Pronto llegó a la capital a trabajar en la radio XEW, donde conoció a artistas como el astro del cine mexicano Tin Tan, con quien hizo música para sus películas. También formó parte de la orquesta de Luis Alcaraz y en sus giras por Latinoamérica se trajo el merengue como souvenir de la República Dominicana y ayudó a introducir el ritmo en México.

Con el tiempo fundó un centro nocturno en la Ciudad de México llamado Ríguz donde tocaba todas las noches acompañado por Alfonso Zúñiga en el piano, Víctor Ruiz Pasos en el contrabajo y su fallecido hermano Mario Contreras en la trompeta. Otros de los jazzistas mexicanos con los que compartió a lo largo de su carrera son Tommy Rodríguez, Mario Patrón, Pablito Jaimes, Leo Carrillo y Héctor Hallal El árabe.

No fuimos un New Orleans, no fuimos un New York, no fuimos un Chicago. No. ¿Por qué no? Porque sencillamente nosotros tenemos también que hacer muchas cosas por la música mexicana , dijo Contreras. Se llama música mexicana no porque se hagan cosas nuevas, ¡sino porque somos mexicanos! Quiere decir que hay una esencia en nosotros, en nuestros pensamientos .

En 1954, formó parte del primer disco de jazz grabado en México con composiciones originales de músicos locales. Y a partir de ahí comenzaron sus giras por Grecia, Turquía, Francia, España, además de Brasil, Argentina, Colombia y Cuba.

Fue en 1966 cuando estrenó su obra más característica, Misa en Jazz”, y para su gusto fue bien recibida por las autoridades católicas como un gesto de espiritualidad.