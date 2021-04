Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de abril de 2021, p. 7

El cineasta mexicano Guillermo del Toro quedó ayer libre de las acusaciones de plagio contra su cinta La forma del agua, ganadora de cuatro premios Óscar en 2017, entre ellos a mejor película y mejor dirección.

El filme que conquistó el León de Oro a mejor película en el Festival Internacional de Cine de Venecia atrajo la atención de los herederos del escritor Paul Zindel, quienes afirmaron que guardaba muchas similitudes con la obra teatral Let Me Hear You Whisper.

Según medios especializados, el caso de plagio cerró por acuerdo de las dos partes del litigio, que concluyeron que cualquier semejanza entre ambas obras resultó casualidad.

El hijo del ganador del Premio Pullitzer, David Zindel, reconoció a Del Toro como el auténtico creador de La forma del agua, la cual cuenta la historia de una trabajadora de limpieza que se enamora de una criatura acuática.