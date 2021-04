“Estudiar me permite apreciar la música, también vi que el público al que le gusta la ópera es reducido y eso me da la oportunidad de explorar otros géneros como boleros, baladas, ranchero.

Conozco personas que por el confinamiento dejan su carrera artística, pienso que es el momento que nos debemos acercar más a la música, por ejemplo, yo he tenido tiempo para practicar el piano , añade el tenor oaxaqueño.

También obtuvo el premio estatal a la interpretación del Himno Nacional Mexicano, participó en obras como Gloria de Antonio Vivaldi, el Réquiem de Gabriel Fauré, así como en el espectáculo Rock Sinfónico de Queen y en Seven Last Words Of Christ by Joseph Hydn, acompañado por la orquesta sinfónica de Oaxaca.

Además, fue invitado a la Iglesia de San Juan y Teatro Imperial en San Juan Pasto Nariño, Colombia, realizó conciertos vía streaming interpretando música mexicana.

“Oaxaca tiene una gran diversidad cultural y lo demuestra en casi todas las disciplinas artísticas. Tuve la oportunidad de cantar con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, con el maestro Javier García Vigil, Eliseo Martínez y Juan Trigos, también participé con la banda del estado, con la Orquesta Primavera