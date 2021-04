A un año del inicio de la pandemia, Alejandro Pelayo considera que el efecto Covid sobre la producción cinematográfica todavía no está claro . Sin embargo, señala que en el caso de la Cineteca no habrá una gran afectación en su oferta. Muchos de los títulos que se incluyen en la 69 Muestra fueron producidos antes, algunos de los cuales fueron terminados en el confinamiento.

Prácticamente nadie ha negado una película. A veces sucede que algunas cintas que tuvieron contrato con plataformas, o se estrenaron en ellas, no han salido en las salas. Que una película se exhiba en plataformas no afecta a su estreno en la Cineteca Nacional , agregó Carro.

A pesar de las afectaciones, la Cineteca Nacional ha logrado mantener una asistencia proporcional a la del año pasado, es decir, de la cifra total de personas que acudían antes de la pandemia, actualmente se registra 30 por ciento, cantidad equivalente a la capacidad con que operan las salas.

Sin embargo, si el semáforo epidemiológico vuelve al rojo, afectaría las actividades de la Cineteca, admitieron los funcionarios.

Plan B no existe en el sentido de que esa situación no depende de nosotros. Trasciende absolutamente al recinto y lo único que esperamos es que no pase nada grave porque estamos rencaminándonos , indicó Carro. Sostuvo que se espera volver a trabajar con normalidad para la segunda mitad de este año.

La 69 Muestra abrirá el viernes con 8 ½ y Sanctorum, de Joshua Gil. Las películas sólo estarán disponibles en salas de la Cineteca, y se espera que algunas de las sedes alternas, afectadas por la pandemia, puedan incorporarse en los próximos días para que la selección sea llevada a otras ciudades de la República.