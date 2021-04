Afp

Periódico La Jornada

Martes 6 de abril de 2021, p. a11

Cruz Azul se encargará este martes de apadrinar al Arcahaie (Haití), uno de los dos equipos debutantes en la Concachampions, que esta semana se pondrá en marcha con los partidos de ida de octavos de final. América y León entran en acción el miércoles y Monterrey el jueves. Arcahaie y Cruz Azul se enfrentarán en República Dominicana y no en Haití, ya que el estadio Parc Saint-Yves no ofrece las condiciones adecuadas. Para este compromiso, La Máquina no llevó a titulares como a Jesús Corona, Pablo Aguilar y Jonathan Rodríguez.