V

aya gritos de apoyo…

Nosotros te protegeremos –gritaban unos, con característica galantería– ¡Anda torea, que nosotros te cuidaremos!

Marcial Lalanda, mi querido amigo, atravesó mi sueño de faz atribulada.

–No puede ser –advirtió– sería una locura.

El sobresaliente estaba ya en la arena. Al verlo, reviví la tarde de Sevilla… ¡Ah, aquella tarde en que no me tiré al ruedo! Mas hoy no sería así ¡Salté la barrera entre las protestas de los alguaciles. Quisieron salir detrás de mí, mas estaba yo en los medios y mi cuadrilla me protegía. Sorprendiendo al sobresaliente, le arranqué de las manos la muleta y la espada. ¡El mundo era mío!

¡Eh, toro bonito!

Por fin le contestaba. Allí me tenía frente a frente. Sus ojos eran de negro azabache y los rizos de su testuz de cobre fino. Se arrancó, el negro hocico humillado, los claros pitones cada vez más cerca. Y entonces, al sentir el bravo toro que junto a mí se revolvía, me estremecí como la propia arena del ruedo, quemándome como ella, con el oro de la tarde y tiñéndome como ella, del grana de las flores y de la sangre.

Soñaba. ¡Qué momento más sublime!

Muy despacio me perfilé frente al toro colorado. No quise herir a tan buen amigo y dejé caer la espada sobre el ruedo.

Me dirigí hacia la presidencia. A mis pies cayeron sombreros. Dos alguaciles estaban junto a mí. Me ordenaron que subiera al palco de la autoridad.