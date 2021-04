L

a fiesta brava detenida es como un carro abandonado en el desierto. Se le pega el motor y es muy difícil echarlo a andar otra vez. Hoy se requiere como nunca el verdadero apoyo de verdaderos taurinos. ¿Quiénes son éstos? Bueno, los que logren anteponer la inmensa verdad de la fiesta a las pequeñas verdades de un protagonismo exhibicionista disfrazado de reflexiones bizantinas. Por otra parte, el lamentable distanciamiento entre la política y la tradición taurina del país, es decir, la escasa o nula comprensión de muchos acerca de la enorme importancia política de la fiesta de los toros, hace que funcionarios de nuevo cuño, desinformados o mal asesorados pero oportunistas, en lugar de enfocarse en la solución de los problemas que enfrenta la ciudadanía, incurren en el infantil pretexto de querer prohibir la fiesta de los toros como si así suprimieran la crueldad en la sociedad , se arranca de largo el destacado pintor taurino Antonio Rodríguez.

“Como aficionados −añade− necesitamos que regrese a las plazas el toro de verdad. En México, los hay y buenos, pero entre el consumismo y el aturdimiento extendido se nos fue olvidando que esta fiesta primero es de toros y sólo después de toreros más o menos famosos. Como aficionados queremos, también, algo que parece paradójico pero es obligado: que junto con la seriedad del ganado se mejoren los precios, se adapten éstos a una realidad socioeconómica muy golpeada y, a la vez que se anuncien carteles más atractivos, se tome en cuenta el bolsillo de la gente.

“¿Qué tal entradas al dos por uno? Es una manera de que las empresas empiecen a ponerse en los zapatos del público y se olviden de recuperar pérdidas como primera finalidad. Recurrir a una mercadotecnia menos convencional y más imaginativa que provoque curiosidad e interés. Ya basta de fotografías deslavadas como si se tratara de candidatos y no de protagonistas de un espectáculo de color y de pasión, no desfile de vanidades. En México hay artistas buenos que no hemos sido aprovechados para la promoción visual de la fiesta, para una presentación gráfica más impactante y llamativa de ésta, no sólo en carteles sino haciendo ruido en los medios audiovisuales, en anuncios exteriores y en transportes urbanos. Urgen propuestas y diseños menos tímidos y más convincentes. Urgen mentalidades menos cuadradas en los toros y en el resto de las actividades por retomar.