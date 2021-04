En 1507, los mexicas celebraron su última ceremonia del Fuego Nuevo, la siguiente hubiese sucedido en 1559, pero la llegada de los españoles la interrumpió, aunque no impidió que en el mismo sitio, 500 años después, siguiera existiendo el cierre de un ciclo para dar la bienvenida a otro en el que, como antes, existe un sacrificio en el Huixachtépetl, lugar en el que está sepultado Mixcóatl, dios de las tempestades, de la guerra, de la cacería y padre de Quetzalcóatl, y en el que se sigue haciendo sagrado ; ahora a través de la conciliación de dos doctrinas, del sincretismo, pues.

Después de que hace unos 1300 años colapsó Teotihuacan, debido a causas que a la fecha todavía no tenemos del todo claras, un grupo de chichimecas fundó la ciudad de Culhuacán a orillas del Huixachtépetl, ahora llamado cerro de la Estrella, ubicado en la ribera sur del lago de Texcoco. Las condiciones de vida en este sitio eran inmejorables, había agua dulce, peces, leña, clima templado y tierras cultivables que llevaron a este pueblo a florecer, desarrollarse y fundar la patria de nuestros antepasados: Culhuacán, la primera gran población del valle de México, la ciudad de la que descienden los tlatoanis mexicas.

Hoy, para muchos habitantes de Iztapalapa, la vida misma es un ritual sagrado a través de una representación del viacrucis que se inició en 1833, cuando por Tampico entró a México una terrible epidemia de cólera que afectó a numerosas poblaciones del país, incluyendo a Iztapalapa, donde sus habitantes se enfrentaron a una gran mortandad, más en adultos que en niños, en la que morían los padres y los hijos quedaban desamparados. Ante la terrible situación, un grupo de habitantes acudió a uno de sus templos religiosos más venerados, el santuario del Señor la Cuevita, a quien ofrecieron representar la Pasión de Cristo cada año en Semana Santa a cambio de que detuviera la epidemia y los enfermos sanaran. De acuerdo con registros de la época, justo a partir de ese momento la epidemia se detuvo y con ello las muertes.

A partir de entonces, participar en la representación de la Pasión de Cristo es un privilegio con el que se honra no sólo las creencias, sino también a los ancestros, y con la que se marca el futuro de quien en ella participa y logra ganar así un papel destacado en la sociedad del pueblo donde nació el linaje más antiguo del valle del Anáhuac. No cualquiera puede participar en el viacrucis: es requisito haber nacido en Iztapalapa, ser cristiano y no sólo parecerlo. Quienes representan a María y a Jesús, además, deben ser solteros y tener experiencia en representaciones anteriores.

La Pasión en Iztapalapa sigue construyendo significados y, sin detenerse a la vida, se adapta a ella; hasta hace dos años estuvo acompañada por millones de personas que para evitar contagios hoy deben seguirla a la distancia por televisión, lo que la mantiene como una tradición que sustituyó a la hoguera con fuego por la cruz del calvario y en la que permanece el nacimiento de un nuevo ciclo que es resultado del sacrificio del hombre como agradecimiento y tributo a sus dioses.