En el video de Frazier se escucha a Donald Williams, un luchador profesional afroestadunidense, implorar a los oficiales que dejen de presionar el cuello de Floyd. “¡No reacciona, hermano! (…) ¡Toma su pulso! ¡Thao, toma su pulso, hermano!”

Genevieve Hansen, una bombero blanca y técnica en urgencias médicas que daba un paseo cuando vio a Chauvin arrodillado sobre el cuello de George Floyd, relató:

“Noté que Floyd necesitaba atención médica. No tardé en darme cuenta de que su nivel de conciencia estaba alterado. Necesitaba atención médica de inmediato. Me enfoqué en cómo acceder al paciente y brindarle atención médica o cómo instruir a los oficiales a que lo hicieran, pero los oficiales no me dejaron intervenir (www.democracynow.org/es).

