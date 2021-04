Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 4 de abril de 2021, p. 23

Oaxaca, Oax., Desconocidos emboscaron ayer a los tres ocupantes de una patrulla de la policía municipal de San Pablo Coatlán; los uniformados perecieron y fueron incinerados por sus atacantes, informaron fuentes gubernamentales. El vehículo, sin placas de circulación, fue localizado en el kilómetro 134+380 de la súper carretera Barranca Larga-Ventanilla, en las inmediaciones de Coatlán, distrito de Miahuatlán, en la región Sierra Sur del estado. Los fallecidos son José C. S. L., quien era director de la corporación y originario del estado de Tlaxcala, los otros dos sólo fueron identificados como A. C. D. y E. J. C., una mujer policía. En su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado informó que fueron desplegados en la zona peritos para investigar los pormenores del crimen, por el cual se inició una carpeta de investigación.