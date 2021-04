Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 4 de abril de 2021, p. a12

Marco Antonio Barrera es un símbolo del boxeo más honorable y aguerrido. Los tres combates que sostuvo ante Erik Terrible Morales representan la cúspide de la pasión y el orgullo que han ocupado páginas literarias y los aficionados las citan como referentes de la historia en este deporte. Montados en ese recuerdo, ambos volverán a subir a un cuadrilátero en julio en una función de exhibición en Estados Unidos.

Su retorno coincide con el de otras figuras del boxeo, Julio César Chávez, Mike Tyson, Juan Manuel Márquez y Miguel Cotto, todas a beneficio de diversas causas.

Después de la pandemia este tipo de exhibiciones nos ayudan a olvidarnos de estos tiempos difíciles y también podemos ayudar a personas que han sido afectadas por esta situación , comenta Barrera.