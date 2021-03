Ofrezco una disculpa a mi ex pareja y a todas las mujeres por mis actos , dijo el luchador; yo he enfrentado mi responsabilidad y fui sentenciado, de acuerdo con lo que la ley establece. Tenía todo y lo perdí. Ha sido un proceso difícil llegar hasta aquí. Lo único que puedo aconsejar a las mujeres que vivan situaciones de violencia es que acudan a las autoridades, porque hay leyes que las protegen .

El proceso legal fue breve, pues el luchador asumió su responsabilidad desde el inicio. Asegura que reconoce la carga que lleva consigo este tipo de delitos ante la opinión pública; lo único que defiende ahora es su derecho a participar en los Juegos Olímpicos.

He perdido algunos derechos políticos y civiles , admite Vargas; pero no el de competir deportivamente y salir del país para hacerlo. Me preocupa la opinión pública, claro, lo que hice está mal visto, no debe ocurrir, pero quiero que mis actos hablen de mí de ahora en adelante .

Vargas reclama que la Federación quiere excluirlo y que su lamentable caso de violencia familiar lo han utilizado como pretexto para aprovechar el boleto y otorgarlo a competidores de su simpatía.