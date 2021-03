Ap

Periódico La Jornada

Lunes 22 de marzo de 2021, p. a12

Nueva York., La compositora Starrah, recién ganadora de un Grammy, ha ayudado durante mucho tiempo a otros a ser estrellas. Ahora le toca a ella brillar.

La creadora de éxitos de la talla de Drake, Rihanna, Maroon 5, Camila Cabello, Nicki Minaj, Halsey y Katy Perry, lanza su álbum debut de larga duración, una extensión natural para el prodigio del estudio autodidacta.

Me encanta escuchar nuevos sonidos y experimentar con la música. Me siento como un pequeño científico loco en el laboratorio , afirmó.

El Interludio más largo, de 13 pistas, que saldrá a la luz el miércoles, muestra su dominio de las habilidades R&B, hip-hop y pop, todo entregado en una colección dolorosamente personal que compara con la apertura de su diario.

Personalmente siento que lo único que falta de mucha música en este momento es sólo la emoción cruda y la honestidad, como la vulnerabilidad. Todo el mundo quiere estar bien. Nadie quiere ser vulnerable , expresó.

Starrah ha recurrido a algunas regalías musicales para ayudar, incluyendo James Blake, Skrillex, Boi1da y Nile Rogers. Grabó algunas de las canciones en Abbey Road Studios. Dice que todo es un poco surrealista.

La única vez que me enteré de los Beatles fue en una clase de música, así que es una locura pensar que grabé en el estudio en el que trabajaron con Rogers, una leyenda. Es realmente genial. Es como un sueño , sostuvo.

Ha coescrito canciones que tienen más de 14 mil millones de streams, entre ellas Havana, de Cabello; Girls Like You, de Maroon 5; Fake Love, de Drake; Now or Never, de Halsey, Maroon 5; What Lovers Do, de SZA, y Swish Swish, de Perry con Nicki Minaj.

Más de sus canciones incluyen el álbum Starboy, de The Weeknd; True Colors, Needed Me, de Rihanna, y Already, de Beyoncé. También trabajó en múltiples temas para el álbum más reciente de Madonna, Madame X.

Starrah ganó un Grammy el domingo por trabajar en Savage Remix, de Megan Thee Stallion con Beyoncé. Anteriormente, obtuvo un premio Ascap Pop Music Songwriter of the Year 2018. También consiguió un lugar en Forbes’s 30 Under 30, en 2019.

No está mal para una negra y LGBTQ en un campo dominado por hombres. “Verla pasar del almacenamiento público a la lista Forbes es algo que nadie le puede quitar”, afirma su mánager, Nick Jarjour.