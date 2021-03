Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Lunes 22 de marzo de 2021, p. 9

Del impulso por dejar que la palabra corra por su cuenta surgieron los poemas del libro Música dicha, silencio intacto y otros elogios. A pesar de que su autor es más conocido por las varias décadas que lleva dedicando a la música, al blues sobre todo, Guillermo Briseño aseguró que la poesía le ha llegado con una naturalidad que rebasa mi propia determinación .

Esa relación que Briseño tiene con la palabra también está ligada a la música. Como compositor, trabaja desde hace años con el lenguaje, aunque admitió que la poesía es un arte que tiene sus propios rigores . En ambas, ha encontrado los medios para expresar lo que define como la necesidad de tratar lo que sientes y de que sueltes la sopa; que te confieses, que seas franco , comentó a La Jornada.

A pesar de que Briseño consideró que una obra no necesariamente tiene que ser autobiográfica, también sabe que es necesario tomar inspiración de lo vivido, aunque sea para negarlo , algo que también ocurre en su poesía.

Los versos que están en este libro tienen que ver con mi historia como músico, pobre de mí si se me fuera, pero de repente te tienes que meter en otro mundo , explicó el músico.

Briseño también admitió que su vocación literaria no es tan antigua como la musical. Lo que ha ido pasando con mi aventura es como una vocación tardía, porque no hubiera tenido relación con la palabra antes de los 30 años. Lo que pasa es que ahí, de repente, despertó en mí una conciencia que me ayudaron a descubrir , agregó.

Amigos como los escritores Mónica Mansour, José Manuel Pintado y Eduardo Langagne han brindado al músico guía y consejo para adentrarse en la poesía. Consejeros, buenos corazones, que te dan lo que tienen. Se dan cuenta de que necesitas algo y te lo dan. Son generosos, tienen eso. Hay mucha gente que es así , sostuvo Briseño.