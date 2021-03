Carlos Priego

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 20 de marzo de 2021

En los ajedreces primigenios el alfil estaba representado por un elefante; para el poeta español, Vicente Valero, esas son las figuras más importantes del juego así como los escritores que aparecen en el libro publicado por la editorial Periférica. En su singular y absorbente Duelo de Alfiles, el escritor adopta un papel detectivesco para dar seguimiento a los viajes de cinco grandes escritores: Nietzsche, Rilke, Kafka, Benjamin y Brecht y dibujar cómo cada uno mantiene un duelo con su inteligencia y con la época que les tocó vivir.

–Lo primero que le pregunto es sobre la figura del flanêur en la literatura.

–Es una figura que está fuertemente vinculada a Walter Benjamin, un filósofo que exigía más paciencia de la que tenemos en esta época. Hay grandes ejemplos del flanêur en los libros pero no es lo que más se frecuenta. Yo lo que más veo en las librerías son libros de viajeros.

–¿Cómo llegaste a escribir este libro? Hablas de esto un poco en el escrito, por supuesto, pero ¿hubo algún momento, libro o evento en particular que te ayudó a decir: este es un libro que quiero escribir?

–Yo quería hacer un libro de viajes pero no el típico texto de un viajero profesional, ni siquiera de un viajero aficionado. Quería hacer un libro donde se hablara de escritores y lugares y de los espacios donde estuvieron esos escritores pero no quería hacer un libro mitómano de esos en los que el escritor va a un sitio a buscar donde estuvo el escritor.

–Algo que llama mucho la atención del libro de Vicente es que es un rompecabezas narrativo que se nutre de distintos géneros, crónica, ensayo, autobiografía, cuaderno de viaje, entre otros.

–Sí, tiene algo de crónica sobre todo pues escribí mucho tiempo periodismo cultural y algo de biográfico porque cuento mis viajes personales, nunca he viajado para descansar ni para buscar algún tipo de diversión, mis viajes terminan siempre en encuentros fortuitos con la gente y también con los escritores.

Por otra parte he estado tratando de escribir libros que para mí sean un reto, por ejemplo, Los extraños, que supuso un desafío muy grande porque nunca había escrito un libro de esas características. Aquí he intentado acoger y jugar con todos los géneros que los que soy capaz de hacer algo, como el relato, la novela, el libro de viajes, la crónica, el ensayo, con esos cinco géneros he intentado construir estas tramas.

–¿Cómo concebiste el libro?

–Yo provengo de la poesía, nunca pensé que fuera a escribir una novela o un relato. Durante muchos años yo solamente escribí poesía y en un momento determinado sentí la necesidad imperiosa de narrar desde otro punto de vista, lo siguiente fue encontrar un estilo propio, algo personal y algo nuevo.

–¿Te eran ya familiares los escritos y las historias de tus ensayos?

–Yo tomo notas en los viajes porque siempre tengo presente que algún día quiero hacer algo con eso, no un libro de viajes, sino que quería hacer algo diferente. Ese algo diferente a veces tarda un poco en llegar, si tienes el material, tienes los viajes, tienes los recuerdos, tienes los apuntes, pero otra cosa es ponerte a escribir un libro sobre eso.