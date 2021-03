Gonzalo Lira Galván

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 20 de marzo de 2021, p. 5

A partir de este fin de semana la filmografía de Wong Kar-Wai, uno de los cineastas contemporáneos más influyentes, podrá ser vista como pocas veces. En pantalla grande y con el mejor sonido posible, gracias a la plataforma MUBI que, en alianza con Pimienta Films, pondrán a disposición del público mexicano siete de sus producciones más importantes, a propósito del aniversario 20 de In The Mood For Love (Deseando Amar, 2000), quizás el título más conocido y premiado del director nacido en Shangai, aunque adoptado por Hong Kong desde los cinco años.

Las obsesiones temáticas de Wong Kar-Wai, sin haberlo planeado, resultan hoy más pertinentes que nunca. La soledad, los encuentros fortuitos, el paso del tiempo, así como lo cíclico del amor y el desamor no sólo abundan en las películas elegidas para el festejo. Con una pandemia como telón de fondo, los elementos que se han convertido en leitmotiv a lo largo de sus más de tres décadas de carrera muestran el poder y la permanencia de su discurso en torno a las relaciones humanas, casi siempre retratadas desde la inconfundible óptica de Christopher Doyle, su cinefotógrafo recurrente.

Es, en gran medida, por sus valores visuales que la obra de Wong Kar-Wai se ha vuelto inconfundible, pero, a diferencia de lo fortuito que suele impregnar las relaciones entre sus personajes, nada es producto de la coincidencia cuando se trata de su colaboración con Doyle, quien inició su carrera hace casi 40 años, después de haber formado parte de trabajos tan disímiles, que van desde la industria petrolera india hasta arrear vacas en Israel, pasando por la medicina en Tailandia y el mundo marítimo a bordo de un barco que eventualmente lo llevó a conocer Hong Kong. Es ahí donde el australiano recibió su primera cámara y quedó prendado de lo que terminaría por convertirse en su trabajo más longevo.

Después de su debut en 1983 con Aquel día en la playa, de Edward Yang, el australiano fue rápidamente reclutado por Wong Kar-Wai para su ópera prima Days of being Wild, dando génesis a una colaboración que se ha extendido a lo largo de 30 años. Sin embargo, a pesar de ser parte de una de las duplas más emblemáticas del cine mundial, Doyle no sólo conserva la sensibilidad y la estilizada estética que los encumbró, sino también la humildad y sencillez de un alma joven.

A propósito de la retrospectiva dedicada a Wong Kar-Wai en MUBI y el circuito de salas independientes, platicamos con Christopher Doyle sobre su emblemática obra, las pulsiones detrás de su ininterrumpido ímpetu innovador, su compromiso con cineastas jóvenes y las razones por las cuales se niega a ser considerado un artista.

El mar es la vida

–¿Por qué dices que no eres un artista?

–Mira, todos me preguntan qué haría si no me dedicara al cine. Les respondo que regresaría al mar, porque tiene algo. Crecí junto al mar en Australia, después trabajé en un barco. Amo la energía del mar, sus cambios inesperados y las olas. Para mí de eso se trata la vida, del mar y no del cine. Casi nunca veo películas. Prefiero leer.

Yo le creo al mar. Es 80 por ciento del planeta, así que seguramente tiene algo que decirnos, ¿no crees? Me inspira mucho salir y caminar cerca del mar de Hong Kong, aunque ya no es como era antes, porque en el trabajo que hacemos, nuestra relación y nuestras respuestas al espacio donde filmamos una película es la película en sí. El guion sólo es un plano. Los actores deben ser elegantes, nunca sobreactuar, pero finalmente el cine es nuestra respuesta al ambiente que nos rodea. Eso es lo que mejor nos comunica con la audiencia.

–Pero si fuera tan sencillo como eso, cualquiera podría hacerlo. ¿Por qué te buscan a ti y no a alguien más los mejores cineastas?

–En mi experiencia, como alguien que ha trabajado en diferentes partes del mundo, lo que ocurre es que debes enfocarte, no ser arrogante. Si eres genuino, entonces todos los elementos llegan solos. Es algo hermoso. Me gusta colaborar con la gente local, filme donde filme. Si lo hiciera en México, o cuando lo he hecho en Argentina, donde he trabajado muchas veces, ¿sabes qué pasa?”