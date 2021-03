A lo que el cineasta le respondió: “Muy humildemente recibo tu ofrecimiento de ser president (en inglés), de ser presidente (en español). Ehh... sé que esto no es en francés... a París, a Francia y a Cannes, les tengo mucho agradecimiento. En 1986, mi primer filme She’s gotta a have it, tuvo gran aceptación y eso fue mi entrada al cine mundial; por eso los llevo en mi corazón… Thierry, reserva un vuelo para mí y mi esposa, y nos vemos pronto”.

Lucha contra la discriminación racial

Artistas negros estadunidenses –como la cineasta Ava DuVernay en 2018 y el actor Will Smith en 2017–, ya habían sido miembros del jurado de Cannes, pero esta es la primera vez que se trata del presidente. Lee, de 63 años, es una figura de la lucha contra la discriminación racial y ha apoyado la carrera de numerosos cineastas afroamericanos.

Este compromiso se refleja en sus películas, incluido en su último trabajo, Da 5 bloods, estrenado en 2020 en Netflix, sobre un grupo de ex combatientes negros de la guerra de Vietnam. Está protagonizada por Chadwick Boseman, primer superhéroe negro de Hollywood (Black Panther), fallecido en agosto de cáncer.

Lee ha presentado siete de sus películas en el Festival de Cannes y fue galardonado con el Gran Premio en 2018 por BlacKKKlansman, basada en la historia real de un policía negro que se infiltró en el Ku Klux Klan.

Luego de su debut en el encuentro de la Riviera Francesa en 1986, tres años después compitió con Do the right thing, en la que abordaba las tensiones raciales en el distrito neoyorquino de Brooklyn. Siguió en la lista de Cannes con Jungle fever (en 1991, en competición), Girl 6 (en 1996, fuera de competición), Summer of Sam (1999, en la Quincena de Realizadores), Minutes older (2002, en la sección Una cierta mirada) y, por último, BlacKKKlansman.

Junto a su jurado, cuya composición será revelada en junio así como las películas en competición, Spike Lee se enfrentará a la ardua tarea de buscar un sucesor a Parásitos, del surcoreano Bong Joon-ho, Palma de Oro 2019 y gran triunfadora de los Óscar 2020. Lee tomará el relevo del director mexicano Alejandro González Iñárritu, presidente del jurado en 2019.