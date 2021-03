Ana Mónica Rodríguez

Miércoles 17 de marzo de 2021

Laura Pausini va de la alegría a la culpa, aunque, aseguró, está cumpliendo sueños inimaginables, producto de 28 años de trayectoria.

La cantautora italiana contó que se está inmersa entre dos sentimientos opuestos, pues no puede evitar sentir felicidad de que su canción Io Si (Yo sí) haya sido nominada al Óscar en la categoría de mejor canción original, por la película La vida ante sí, de Netflix, protagonizada por Sophia Loren. Pero, por otra parte, no puede dejar de sentirse mal por la pandemia, que ha causado estragos alrededor del planeta. La realidad que vivimos en Italia y en el resto del mundo es tan opuesta a esta dicha y suerte, que casi me da un desequilibrio y no sé exactamente cómo vivir ésto; hay momentos en el día que me siento súper y, otros en los que predomina la culpa de tener tanta suerte .

Desde Roma, en conferencia virtual, la italiana, quien aseguró estar hecha de muchas tierras , explicó que está entusiasmada luego de haber sido galardonada hace unos días con el Globo de Oro, gracias al mismo tema que escribió en con Diane Warren y Niccolò Agliardi.

Pausini, quien comenzó a cantar con su padre a los ochos años, no imaginaba que “era posible soñar hasta llegar al Festival de la Canción de San Remo.

También era imposible soñar con los Grammys, los Globos de Oro o los Óscar. Por eso vivo esto a manera de una niña, que abre una caja de caramelos que nunca se terminará, porque son cosas que no olvidaré por el resto de mi vida .

También agradeció a su padre su acompañamiento permanente: “Le debo todo, porque siempre me dijo ‘no me gusta que sueñes pequeño’, pero me parecía que eran gigantes los sueños. Sin duda, creo que él se merece lo que tengo, siempre está a mi lado, viaja conmigo”.