Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de marzo de 2021, p. 4

Singapur. Hace un año, el singapurense Chiya Amos estaba viviendo su sueño de liderar orquestas en Rusia como un aspirante a director de música clásica, trabajando con ballets y óperas.

Desde enero, ha estado trabajando 12 horas al día pedaleando por Singapur en bicicleta, desafiando el calor y la humedad para entregar comidas, bebidas y bocadillos.

La pandemia del coronavirus frenó la carrera de Amos y sus actuaciones regulares se detuvieron a medida que aumentaban las infecciones en Rusia. Después de 10 meses sin trabajo, regresó a Singapur para sobrellevar la pandemia en un refugio relativamente seguro.

Pero aquí tampoco había trabajo en el área de música para él.

Muchos de los músicos todavía estamos sin trabajo, estamos como desplazados , expresó Chiya, como prefiere que lo conozcan. He solicitado más de 40 trabajos desde enero pasado, pero no he tenido noticias de la mayoría de ellos .

Aunque las restricciones están disminuyendo gradualmente en Rusia, hay menos trabajo para los directores de orquesta extranjeros, aseguró el hombre de 30 años.