on esta entusiasta consigna se celebró esta semana en la Cámara de Diputados la votación a favor de la ley que regulará los usos recreativos de la mariguana en México, la portación legal de hasta 28 gramos por persona, la posibilidad de autocultivar hasta ocho plantas por pareja y de que existan clubes cannábicos, así como la libertad de consumo en espacios ciento por ciento libres de humo, son algunos de los avances que podrían considerarse históricos después de 50 años de absurda prohibición. Durante el debate camaral quedaron en evidencia una vez más los ridículos y moralistas argumentos prohibicionistas (PRI y PAN). Sin embargo, varios especialistas tienen cuestionamientos a dicha ley; por ejemplo, Leopoldo Ribera, fundador de las marchas por la despenalización de la mariguana y principal representante del Movimiento Cannábico Mexicano, advierte: “El partido en el poder se reviste de un progresismo que está lejos de practicar, pues pretende que los adultos pidan permiso para cultivar, con lo que la prohibición se lleva a domicilio. Aun con el aumento en la cantidad no penalizada, la policía podrá seguir deteniendo a las personas usuarias de cannabis para presentarlas ante el Ministerio Público, pues no se eliminó la posesión del catálogo de delitos del Código Penal. Donde sí hay una mediana victoria para quienes son fieles a Doña Juanita es que ya no tendrán que esconderse para fumar, pues la única prohibición para su consumo son los espacios cien por ciento libres de humo, planteles educativos y establecimientos comerciales. Culturalmente, podría decirse que es un reconocimiento oficial, sin embargo, la lucha tendrá que seguir”.

