¿P

or qué la abogada Ana Katiria Suárez pretendía llevarse los escudos despojados en la marcha del 8 de marzo a mujeres policías?

La licenciada en derecho, que realizó una defensa exitosa de aquel terrible caso de la mujer que fue acusada y encarcelada por asesinar a su violador, estaba protegida por guardaespaldas durante la movilización.

Desde luego que de ninguna manera se puede censurar que la mujer se haya sumado a la manifestación. La muestra de solidaridad debe ser no sólo respetada, sino alentada en todos sentidos, cuando de apoyo pacífico a las denuncias se trata, pero ¿para qué quería los escudos? ¿Por qué permitió que sus escoltas la acompañaran armados a una manifestación que por todos lados se sabía que sería violenta?

Es muy probable que estas preguntas no encuentren respuesta, pero parece que todo forma parte de una gran provocación que busca desestabilizar al gobierno federal o al de la ciudad; se trata de levantar un ambiente de caos y miedo en las calles de la metrópoli que a diario se han pacificado.

Ayer mismo, el bloqueo a las principales avenidas por parte de los concesionarios del transporte no podría calificarse de otro modo.

En la Secretaría de Movilidad, quienes se supone son los representantes de los dueños del transporte urbano se hallaban en pláticas con el jefe de la dependencia, Andrés Lajous, y buscaban conseguir mejores condiciones de trabajo para sus agremiados.

La noche del lunes, los mismos transportistas anunciaron cuáles serían sus acciones, y aunque el funcionario aseguró que no estaba enterado, cosa que resulta terrible si se considera que las mesas de negociación deberían mostrar el ánimo con las que se efectúan, él ya había dado un ultimátum: no habrá aumento a las tarifas; la reacción no sería, de ninguna manera, un claxonazo de gusto.