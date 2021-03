Ap

Nueva York., Patti Smith interpretó un miniconcierto en el Museo de Brooklyn para honrar al fallecido fotógrafo Robert Mapplethorpe y dar su voz a una serie de actividades que representan los primeros pasos de Nueva York hacia un regreso a las presentaciones en vivo en foros a puerta cerrada.

Cantó seis canciones, además de leer poesía y fragmentos de su libro Just Kids en el Patio de las Bellas Artes. Su voz retumbó en el techo de tragaluz a 18 metros de altura. El concierto también sirvió para rendir homenaje a los trabajadores del museo y convocó a casi 50 personas, todas manteniendo el distanciamiento social con sillas espaciosamente colocadas.

No estoy nerviosa, pero ha pasado tanto tiempo , dijo Smith al público. Una hora más tarde, antes de ponerse su mascarilla y salir del escenario en medio de una ovación de pie agregó: Espero verlos pronto .

Vestida de negro y con el cabello canoso flotando, Smith y su acompañante Tony Shanahan, interpretaron Wing, My Blakean Year, Grateful y Dancing Barefoot, así como How Can We Hang On to a Dream?, de Tim Hardin, y Helpless, de Neil Young. Smith terminó con su éxito Because the Night, canción compuesta por Bruce Springsteen.