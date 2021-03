Marlene Santos Alejo

Miguel Herrera consideró que viene un clásico especial toda vez que habrá público el próximo domingo en el estadio del Guadalajara. La gente le da un sabor muy especial al futbol. Poco a poco está regresando a los estadios y nuestra liga va a recuperar vivacidad y colorido , señaló el ex timonel del América.

El Piojo Herrera dijo que no teme que los tumultos en las gradas deriven hacia una nueva ola de contagios de Covid-19, asimismo, reiteró que aunque hoy está en el desempleo –fue despedido en diciembre– y esperando ofertas de trabajo jamás dirigirá al Rebaño porque soy de estirpe americanista .

El también ex técnico del Tri celebró que el público esté deseoso de ver su deporte favorito. “El futbol es el juego de mayor convocatoria y la gente esperaba poder asistir –no me cabe duda–, también los jugadores y todos extrañábamos el bullicio. Es muy distinto, muy motivante, tener el aliento de los aficionados ahí detrás de uno, realmente hace falta”.

Dijo no temer una nueva ola de contagios, a pesar de que así se ha presentado en otros países. “No hay temor ¡ya está la vacuna! nada más que siga la distribución y que la gente se la ponga. Creo que vamos bien, no podemos aflojar en este momento ni creo que sea bueno dar pasos atrás y volver a cerrar… Pero en realidad todo depende de los gobiernos y las autoridades sanitarias”, sostuvo.